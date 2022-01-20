Три грузовика столкнулись в Сызранском районе

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19 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Сызранском районе. Мужчина 1991 года рождения, двигался на грузовом автомобиле «MAN» в составе с полуприцепом по автодороге М-5«Урал» со стороны г. Самара в сторону г. Москва. По предварительной информации, на 875 км автодороги, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «Volvo», под управлением мужчины 1976 года рождения. От столкновения автомобиль «MAN» совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством «КАМАЗ» в составе с полуприцепом цистерной, под управлением мужчины 1984 года рождения. Пострадали водители «MAN» и «КАМАЗ», от госпитализации они отказались.