Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП в Ставропольском районе

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11 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в котором пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе. В 07:35 час. женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Opel Corsa, двигалась по 12 км. автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти», в условиях снегопада, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя 1974 года рождения. Водитель и несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля Opel Corsa, 47-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault Duster с травмами доставлены в медицинское учреждение.