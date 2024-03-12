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Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП в Ставропольском районе

12 марта 2024 12:29
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Три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП в Ставропольском районе

11 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в котором пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе. В 07:35 час. женщина-водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Opel Corsa, двигалась по 12 км. автодороги «Димитровград-Узюково-Тольятти», в условиях снегопада, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя 1974 года рождения. Водитель и несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля Opel Corsa, 47-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault Duster с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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