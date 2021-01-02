Три человека пострадали в ДТП в Самарской области

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1 января ДТП произошло в 19:50 в Исаклинском районе Самарской области.

Водитель 1958г.р.,управляя а/м "Субару", при движении по автодороге М-5 "УРАЛ", не выбрал безопасную скорость движения не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля - мужчина 1979 года рождения и две женщины 1979 и 1953 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.