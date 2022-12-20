Три человека погибли в результате пожара на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

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Три работника газовой службы погибли в результате пожара на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводеЦена газа в Европе подскочила до $1 260 на новостях о взрыве на газопроводе в ЧувашииВ Чувашии ликвидировали факельное горение на магистральном газопроводе

"По уточненным данным, погибли три человека, один травмирован. Все они вели работы на газопроводе", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии Олег Николаев позднее подтвердил информацию о трех погибших. "Работали на месте ЧП, по предварительной информации, четыре человека. Трое из них, к сожалению, погибли", - сказал он.

В эфире телеканала "Россия-24" глава республики сообщил, что один человек - водитель - выжил. "Сейчас он находится в шоковом состоянии. Естественно, с ним работают наши специалисты, психологи", - отметил Николаев.

По словам главы республики, власти Чувашии совместно с компанией "Трансгаз" окажут помощь семьям погибших и пострадавших при горении на газопроводе. "Пока выясняем точное место жительства людей, это, предположительно, жители Красноармейского района. Конечно, совместно с предприятием "Трансгаз" будем всяческую оказывать помощь семьям, которые понесли такие потери или утрату членов своих семей", - сказал Николаев.

Глава Чувашии также уточнил в эфире, что возгорание произошло на магистральном газопроводе, по которому газ поставлялся в страны Европы. "Это магистральный газопровод, от него не запитывается газом территория Чувашской республики, это транзитный газ. [Газопровод] обеспечивает перекачку газа в европейские страны", - отметил он.

Как сообщило ранее ГУ МЧС по республике, ЧП произошло примерно в 50 км южнее Чебоксар. Возле деревни Ямбахтино произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе. До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Фото: прокуратура Чувашии/соцсети