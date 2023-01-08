Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве

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Три человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в квартире дома на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Об этом 8 января сообщил источник «Известий».

Сначала жители дома услышали сильный взрыв, после которого в квартире на 14-м этаже выбило стекла и начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано, на месте работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС спасли из пожара четырех человек, один из них был доставлен в реанимацию.

Подробности происшествия уточняются.

Фото: соцсети