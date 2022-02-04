Трамвай сошёл с рельсов в Самаре из-за обрушившегося на него с крыши снега

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В Самаре 4 февраля трамвай № 13 сошёл с рельсов из-за обрушившегося на него снега. Инцидент случился утром на улице Ставропольской. Движение трамваев на этом участке было закрыто на полтора часа, сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении города, пишет sova.info.

Трамвай следовал по улице Ставропольской от Советской в сторону проспекта Кирова. Когда он проезжал мимо стоянки, примыкающей к трамвайной линии, с крыши одного из строений обрушился снег. Водитель не успел затормозить, хотя скорость в этот момент была небольшая – около 20 м/с. Трамвай на ходу влетел в гору снега и сошёл с рельсов.



В трамвайно-троллейбусном управлении Самары заверили, что пострадавших среди пассажиров нет. Трамвай поставили на рельсы и возобновили движение на этом участке.

Фото: Трамвайно-троллейбусное управление Самары/СОВА