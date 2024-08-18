Тракторист  одного из сел Самарской области лишился 1,5 млн. рублей из-за уловок мошенников.

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46-летнему жителю одного из сел Самарской области на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, в которой он обслуживается.

В ходе диалога мужчине, работающему трактористом, предложили пройти проверку с помощью сотрудника службы безопасности с целью недопущения мошеннических действий со счетами сельчанина в будущем.

Не задумываясь, он согласился на процедуру идентификации информации о его персональных данных и назвал код из смс. Неизвестный сообщил об успешной проверке и отключился.

Спустя несколько суток мужчина обнаружил списание со своего счета 1 500 000 рублей и осознав, что стал жертвой мошенников обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.