Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших

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29 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 29 августа в 00:25 в Кинельском районе Самарской области. По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя трактором «ХТЗ» в составе с прицепом, двигаясь по автодороге «Бузаевка – Чубовка», допустил столкновение с легковым автомобилем «LADA». В результате ДТП водитель автомобиля 1992 года рождения и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На момент совершения дорожно-транспортного происшествия водитель трактора не имел права управления данной категорией транспортных средств.