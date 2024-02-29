Тольяттинцы поссорились во время застолья, дошло до драки сковородкой

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району от местного жителя поступило сообщение о том, что у него произошел конфликт с малознакомым мужчиной.

Дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что потерпевший пригласил к себе в квартиру малознакомого мужчину, где они распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого гость своему оппоненту нанес удары сковородкой, после чего ушел из квартиры. Полицейские осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли орудие преступления, опросили очевидцев, после чего установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в отдел полиции.

Злоумышленник - ранее не судимый, официально безработный местный житель, признался в содеянном, объяснив свои действия тем, что был в нерезвом состоянии.

Согласно судебно-медицинской экспертизе потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.