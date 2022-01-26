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Тольяттинца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов двойняшкам

26 января 2022 09:38
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Тольяттинца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов двойняшкам

Судебные приставы привлекли к уголовной ответственности 27-летнего жителя Самарской области, уклонявшегося  от уплаты алиментов собственным детям. 

    Суд обязал  молодого отца выплачивать 1/3 часть от всех видов заработка ежемесячно на содержание  трехлетних двойняшек. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Несмотря на то, что мужчина о своих обязательствах знал,  от их исполнения он уклонялся, игнорируя решение суда. Также должник не принимал во внимание предупреждения об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных»,  выносимые судебным приставом-исполнителем. В результате в рамках исполнительного производства мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.

Привлечение к административной ответственности не побудило отца-алиментщика оплатить долг. Являясь трудоспособным, мужчина не предпринял мер для поиска работы. В центр занятости алиментщик не обращался, на учет в качестве безработного не вставал. Общая сумма его задолженности составила 117 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных». 

    Суд назначил должнику наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.  Если мужчина не предпримет попыток к погашению долга, условный срок будет заменен реальным.  

Теги: Судебные приставы

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