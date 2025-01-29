Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо
Спортсмены Самарской области завоевали медали соревнований по адаптивному тхэквондо
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
В Самаре проверили развлекательные заведения
В Самаре проверили развлекательные заведения
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.97
0.84
EUR 101.6
-1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца оштрафовали за фиктивную инвалидность

29 января 2025 12:17
117
Тольяттинца оштрафовали за фиктивную инвалидность

Судебные приставы Автозаводского района г. Тольятти взыскали уголовный штраф с жителя Самарской области, незаконно получавшего пенсию по инвалидности.


Житель г. Тольятти приобрел у неизвестных лиц справку о наличии у него проблем со здоровьем, являющихся основанием для получения инвалидности. Используя полученный документ, мужчина оформил себе пенсию. В результате мошеннических действий из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации им было похищено свыше 400 тысяч рублей.


Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя г. Тольятти виновным в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и, в связи с тем, что мужчина компенсировал причиненный ущерб, назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей.
В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти в отношении осужденного было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. В рамках него сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановление об обращении взыскания на получаемую должником заработную плату и об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.
В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей полностью погашен.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте
28 января 2025, 12:15
Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте
Если вы столкнулись с мошенническими действиями со стороны злоумышленников, представляющихся судебными приставами, сообщите об этом. Происшествия
361
Судебные приставы в Самаре переселили семью из аварийного жилья в новую квартиру
28 января 2025, 11:54
Судебные приставы в Самаре переселили семью из аварийного жилья в новую квартиру
Многоквартирный дом, в котором проживали супруги из г. Самары, был признан аварийным и подлежащим сносу. Общество
433
Судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска встретиться с сыном
27 января 2025, 11:52
Судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска встретиться с сыном
Столкнувшись с отказом бывшей жены в предоставлении возможности видеться с сыном, житель Самарской области обратился в суд. Происшествия
500
В центре внимания
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
88
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
231
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
278
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
29 января 2025  10:18
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
171
Владимир Путин ознакомился с процессами разработки, сборки и испытаний БПЛА.
28 января 2025  22:19
Владимир Путин с рабочим визитом посетил научно-производственный центр беспилотных авиасистем
555
Весь список