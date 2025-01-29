Тольяттинца оштрафовали за фиктивную инвалидность

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Судебные приставы Автозаводского района г. Тольятти взыскали уголовный штраф с жителя Самарской области, незаконно получавшего пенсию по инвалидности.



Житель г. Тольятти приобрел у неизвестных лиц справку о наличии у него проблем со здоровьем, являющихся основанием для получения инвалидности. Используя полученный документ, мужчина оформил себе пенсию. В результате мошеннических действий из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации им было похищено свыше 400 тысяч рублей.



Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя г. Тольятти виновным в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и, в связи с тем, что мужчина компенсировал причиненный ущерб, назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти в отношении осужденного было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. В рамках него сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановление об обращении взыскания на получаемую должником заработную плату и об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей полностью погашен.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.