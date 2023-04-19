Тольяттинца избили возле бара

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В начале апреля текущего года от одного из баров, расположенного на улице Юбилейной в Автозаводском районе города Тольятти, в медицинское учреждение с телесными повреждениями шейного отдела госпитализирован 50-летний местный житель.

При опросе потерпевший пояснил полицейским, что в ночное время находился возле бара, где между ним и неизвестным ему мужчиной возникла словесная перепалка, во время которой к ним подошел приятель оппонента, который решил заступится за своего знакомого, и нанес удары пострадавшему, после чего скрылся. Работники заведения вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили посетителей и персонал заведения, изъяли записи с камер видеонаблюдения, при изучении которых установили приметы подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и спустя три дня задержали его возле одного из домов, расположенных в Автозаводском районе.

Ранее судимый за кражу местный житель, не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.