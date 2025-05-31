Тольяттинская автомобилистка сбила 12-летнего ребенка

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30 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Тольятти в 16:00 час. , водитель автомобиля Kia Rio - 35-летняя женщина, осуществляя движение по улице Автостроителей со стороны улицы Южного шоссе, в районе дома № 4 на улице Автостроителей проехала на запрещающий (красный) сигнал пешеходного светофора, в результате чего допустила наезд на велосипедиста - 12-летнего ребенка. Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 на разрешающий (зеленый) сигнал пешеходного светофора, не спешившись. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.