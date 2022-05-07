Тольяттинку уличили в нарушении авторских прав

122

В полицию Тольятти поступила информация, что жительница города может быть причастна к нарушению авторских прав.

Полицейскими установлено, что в феврале текущего года возле одного из домов, расположенных на улице Льва Яшина, ранее не судимая женщина 1979 года за денежное вознаграждение в 5 тысяч рублей реализовала жителю Самары 1982 года рождения флеш-карту с установленным нелицензированным программным обеспечением - системой трёхмерного проектирования.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в результате проведения оперативных мероприятий задержали злоумышленницу.

Ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности задержанной, превысил 1 миллион рублей, что является особо крупным размером.

СК РФ по Самарской области уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав, совершенное в особо крупном размере) с обвинительным заключением в отношении жительницы Тольятти направлено в суд для рассмотрения по существу.