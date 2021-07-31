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Тольяттинку будут судить за поддельный больничный

31 июля 2021 12:48
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Тольяттинку будут судить за поддельный больничный

В июне тв полицию Тольятти поступила информация от руководителя одного из предприятий города о том, что его сотрудница предъявила лист о временной нетрудоспособности, который, по его мнению, имел признаки подделки.
 По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.
По данным полицейских, подозреваемая 40-летняя жительница города Тольятти приобрела поддельный больничный через сеть Интернет, при этом за медицинской помощью не обращалась. В ходе опроса женщина пояснила, что поддельный лист ей нужен был для того, чтобы не отрабатывать рабочие дни.
Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает: за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того, оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.

Теги: больничный подделка документов

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