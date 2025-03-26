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Тольяттинке четыре дня звонили мошенники, представляясь сотрудниками банка

26 марта 2025 13:46
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Тольяттинке четыре дня звонили мошенники, представляясь сотрудниками банка

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 61-летней местной жительницы. В течение четырех дней женщине поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками банка. Злоумышленники убеждали пенсионерку в том, что ее денежные средства мошенники переводят на Украину и их необходимо срочно перевести на “безопасные счета”.

Для реализации своего преступного замысла мошенники отправили жертве ссылку, перейдя по которой, женщина установила на свое устройство поддельное банковское приложение. В нем она создала виртуальную карту, после чего отправилась к банкомату и перевела на счет этой карты около 850 тысяч рублей.

После совершения перевода женщина пришла домой, обнаружила, что доступ к карте заблокирован и поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводятся следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.

Полиция призывает граждан быть бдительными и ни под каким предлогом не переводить денежные средства на счета незнакомых лиц, даже если звонящие представляются сотрудниками банка.

Теги: Мошенники

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