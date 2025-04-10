Тольяттинка зарегистрировала в квартире 11 иностранцев

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В Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских местная жительница 1987 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 11 иностранных граждан по месту пребывания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что однокомнатная квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Местная жительница ранее не судимая, неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что оказывала «услугу» не бескорыстно - получила денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Полиция, предупреждает: любое нарушение миграционного законодательства влечет за собой серьезную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратите любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства предложения (переписку, записи разговоров).