Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления

Жительница г. Тольятти, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления, заменив полотенцесушитель на другой прибор с несоответствующей проектным нормам теплоотдаче. Товарищество собственников жилья обратилось в суд с исковым требованием привести систему отопления в состояние, соответствующее проекту многоквартирного дома. Суд встал на сторону истца и обязал владелицу квартиры вернуть полотенцесушитель в ванной комнате в требуемое состояние. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые сотрудником Службы меры побудили жительницу многоквартирного дома восстановить систему отопления. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.