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Тольяттинка так запустила квартиру, что начали жаловаться соседи

6 февраля 2024 12:04
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Тольяттинка так запустила квартиру, что начали жаловаться соседи

Судебные приставы Автозаводского района г. Тольятти убедили жительницу многоквартирного дома привести жилье в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Жительница одной из квартир в Автозаводском районе г. Тольятти совсем забыла о необходимости поддерживать свое жилье в чистоте. В итоге затхлый запах и тараканы стали распространяться далеко за пределы ее квартиры. Жильцы дома пожаловались на нечистоплотную соседку управляющей компании. В ходе осмотра жилого помещения оказалось, что квартира находится в антисанитарном состоянии: поверхности всех стен и полов загрязнены, в квартире огромное количество насекомых, а также отсутствуют розетки и имеется прямое подключение.

Суд, рассмотрев дело, обязал хозяйку квартиры привести жилое помещение в состояние, пригодное для проживания. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Также в рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезда должницы за пределы Российской Федерации.

Данные меры побудили хозяйку привести жилое помещение в надлежащий вид. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

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