Тольяттинка спровоцировала ДТП и отказалась проверить, не пьяна ли она

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11 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:30 час. 34-летняя женщина - водитель (за календарный год к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекалась 14 раз), управляя автомобилем LADA Granta, в районе дома № 45 по ул. Борковская нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Она столкнулась с автомобилем Chery Tiggo под управлением 39-летнего водителя (за календарный год к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 7 раз), который двигался в прямом попутном направлении. Женщине-водителю после обследования, медиками назначено амбулаторное лечение. На законное требование инспекторов пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения она ответила отказом.