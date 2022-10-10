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Тольяттинка обиделась на бывшего молодого человека и повредила машину его отца

10 октября 2022 10:00
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Тольяттинка обиделась на бывшего молодого человека и повредила машину его отца

В Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жительницы Тольятти 2003 года рождения.
В феврале текущего года в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных по улице Механизаторов, неизвестный преступник повредил автомобиль «Kia Sportage»: помял капот и вырвал щетки стеклоочистителя.
Выехавшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили владельца автомобиля и возможных очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, провели обход прилегающей территории.


Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что причиной повреждения автомобиля могли стать личные мотивы и неприязненные отношения одной из жительниц Тольятти к сыну владельца дорогостоящей иномарки. Накануне у них произошел конфликт, который привел к разрыву отношений между молодыми людьми. Девушка в порыве эмоциональных переживаний повредила автомобиль отца обидчика. Как установили полицейские, в результате противоправных действий жительницы Тольятти хозяину иномарки причинен ущерб на сумму более 18 тысяч рублей.
19-летняя ранее не судимая, безработная местная жительница в ходе опроса признала свою вину в содеянном, раскаялась, выразила готовность сотрудничать с дознанием и возместить ущерб потерпевшему.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении девушки направлено в суд.

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