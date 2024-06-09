Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет более 15 иностранных граждан

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В Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания.

По данным полицейских, местная жительница 1988 года рождения незаконно поставила на миграционный учет более 15 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой и сотрудники организаций. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 4 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.