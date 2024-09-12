Тольяттинка нашла в своей постели метровую змею

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Жительница Автозаводского района Тольятти, собираясь спать, обнаружила крайне необычного соседа. Разбираться с незваным гостем пришлось специалистам, пишет 63.ру.

Женщина нашла в диване змею. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил поздним вечером. Прибыв на место происшествия, спасатели смогли поймать рептилию. Ее длина составляла больше метра.

— По предварительным данным, это маисовый полоз (обитает в Северной Америке — Прим. ред.). Змея безобидная, но обнаружить такое существо в постели — не очень радостное событие. На данный момент полоз находится у нас на базе, ищем хозяина, — рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Фото: pxhere.com