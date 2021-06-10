Тольяттинка фиктивно прописала у себя в квартире 19 иностранцев

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В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1988 года рождения с апреля по май текущего года незаконно поставила на миграционный учет 19 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице 50 лет Октября, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации правоохранителей, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получала за свои «услуги» денежное вознаграждение.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.