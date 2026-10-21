Тольяттинец устроил поджог в квартире сестры

В начале октября текущего года в полицию поступило сообщение, о том что в одной из квартир в доме на улице Ленина произошло возгорание.

Сотрудники следственно-оперативной группы после ликвидации пожара осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего и собственницу квартиры. Эксперт-криминалист изъял следы и предметы, указывающие на умышленный поджог.

Проживающая в квартире женщина рассказала полицейским, что у нее до происшествия гостил брат, который после возгорания ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение безработного, ранее не судимого местного жителя 1977 года рождения, и опросили его по обстоятельствам дела. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что помог сестре выселить из квартиры конфликтного сожителя, после этого употребил большое количество алкоголя и решил сжечь диван, на котором спал бывший возлюбленный родственницы. Задержанный настаивал, что в момент совершения поджога не отдавал отчета своим действиям.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по городу Тольятти, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Потерпевшая предоставила полицейским документы, согласно которым причиненный противоправными действиями злоумышленника ущерб составил 600 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками территориального органа внутренних дел проводятся следственные действия, направленные на проверку показаний подозреваемого и установление всех обстоятельств произошедшего.