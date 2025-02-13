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Тольяттинец, уличенный в угоне, угнал не одну машину

13 февраля 2025 11:01
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Тольяттинец, уличенный в угоне, угнал не одну машину

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя 2002 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В ходе проведения проверки задержанного на причастность  к совершению аналогичных преступлений, сотрудники уголовного розыска предположили, что он мог совершить также угон грузового фургона ВИС 234500-30 в ноябре прошлого года со стоянки дома, расположенного по бульвару Орджоникидзе, где проживает.

Сотрудники полиции собрали улики и свидетельства, чтобы установить причастность подозреваемого к хищению фургона. В процессе расследования выяснилось, что способ угона и некоторые детали указывают на схожесть с методами, которые использовал задержанный в прошлом. Кроме того, полицейские изучили данные с камер видеорегистратора очевидца, и на некоторых кадрах удалось заметить лицо злоумышленника, соответствующее описанию задержанного.

Молодой человек не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния и дал подробные показания сотрудникам полиции. Он пояснил, что, находясь во дворе своего дома, увидел, как сосед оставил пикап на стоянке и ушел домой, после чего решил съездить на чужой машине по своим делам. В одном из соседних дворов, не справившись  с управлением, допустил наезд на бордюр. Испугавших последствий, оставил автомобиль на месте ДТП и ушел.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому  району  Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мера пресечения фигуранту избрана в виде домашнего ареста.

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