Тольяттинец угнал чужой автомобиль, чтобы поехать на нем по своим делам

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В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1951 года рождения, который сообщил, что обнаружил отсутствие на парковке своего автомобиля ВАЗ 2106.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал на розыск похищенного автомобиля наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на многоквартирных домах и предположили, что к угону может быть причастен ранее судимый местный житель 2002 года рождения.

Располагая информацией о возможных местах нахождения предполагаемого злоумышленника, полицейские задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что хотел съездить по своим делам, а так как находился в состоянии алкогольного опьянения, не отдавал отчет своим действиям и воспользовался первым автомобилем, к двери которого подошел имеющийся у него ключ от шкафа.

Во время оперативных мероприятий оперативники разыскали автомобиль потерпевшего.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Транспортное средство возвращено законному владельцу.