Тольяттинец разбил стекло и украл имущество из машины

148

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1988 года рождения, который сообщил о краже автомагнитолы, видеорегистратора и электрических инструментов из автомобиля Lada Kalina, который находился на парковке около многоквартирного дома. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более 14 000 рублей.



Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника, подробно опросили заявителя и очевидцев произошедшего.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за имущественное преступление местный житель 1988 года рождения. Сотрудники полиции установили местонахождения подозреваемого, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что увидел в автомобиле бытовую технику и решил похитить, взял камень и разбил стекло водительской двери и похитил имущество, которое реализовал в ломбард, а вырученные деньги от продажи потратил на собственные нужды.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Часть похищенного имущество возвращена законному владельцу.