Тольяттинец привязал к машине тюбинг с девушкой

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В Тольятти правоохранители установили личность водителя "Лады Калины", к которой был прицеплен тюбинг с девушкой. Шофера ждет наказание.

Напомним, видео происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах - отечественный автомобиль следует по одной из улиц Тольятти. Сзади к машине прицеплена "ватрушка", в которой сидит девушка. В какой-то момент она сталкивается со стоящим на обочине авто, от удара ее отбрасывает в сторону, на скорости девушка падает с тюбинга и ударяется головой о заснеженный асфальт.

После этого "Лада Калина" останавливается. Из нее выходят попутчики девушки, чтобы узнать о ее состоянии.

Данным происшествием заинтересовались правоохранители. Как сообщили в ГИБДД Тольятти, водитель отечественной легковой установлен. Это 20-летний молодой человек. В отношении него составлен протокол и наложен штраф - 1000 рублей, пишет ГТРК Самара.

"Кроме того, в отношении нарушителя вынесено определение по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводится административное расследование, водителю "Калины" грозит административный арест сроком до 15 суток, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет", - добавили в ГИБДД Тольятти.

Фото: Самара life