На территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА возник пожар

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Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА, пожар ликвидировали, жертв нет.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе - пожар ликвидирован. Жертв нет", - привела слова губернатора администрация области в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью силами ПВО была отражена атака БПЛА на территории Волгоградской области, пишет ТАСС.