Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона

135

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1985 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен сотовый телефон, стоимостью более 40 тысяч рублей.

Накануне вечером он познакомился на улице с мужчиной и пригласил его в гости. Утрату личного имущества мужчина обнаружил, проснувшись после застолья.

Оперативники предположили, что к хищению телефона причастен случайный знакомый заявителя, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и по пути его возможного передвижения. Изучив сведения, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 42-летнего безработного ранее судимого жителя Оренбургской области.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что хищение совершил после застолья, когда хозяин квартиры уснул. Сотовый телефон он сдал в ломбард, а денежные средств потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.