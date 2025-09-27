Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночные часы 28, 29 и 30 сентября в большинстве районов губернии сохранятся заморозки до -5 С.
Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».
Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом
В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек
В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона

27 сентября 2025 14:08
135
В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1985 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен сотовый телефон, стоимостью более 40 тысяч рублей.

Накануне вечером он познакомился на улице с мужчиной и пригласил его в гости. Утрату личного имущества мужчина обнаружил, проснувшись после застолья.

Оперативники предположили, что к хищению телефона причастен случайный знакомый заявителя, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и по пути его возможного передвижения. Изучив сведения, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 42-летнего безработного ранее судимого жителя Оренбургской области.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что хищение совершил после застолья, когда хозяин квартиры уснул. Сотовый телефон он сдал в ломбард, а денежные средств потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.

