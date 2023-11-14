Тольяттинец портил плакаты с изображением российских военнослужащих

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области во взаимодействии с Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области и Управлением МВД России по г. Тольятти пресечена противоправная деятельность жителя г. Тольятти 1976 г.р., причастного к 5 эпизодам порчи плакатов

с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО на территориях Донецкой, Луганской Народных Республик и Республики Украина. Установлено также, что в указанную преступную деятельность фигурант вовлек своего несовершеннолетнего сына.

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»), ч. 2 ст. 214 («Вандализм») и ч. 2 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») и приговорен

к наказанию в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Стороной защиты подана апелляционная жалобы, в результате рассмотрения которой Самарским областным судом решение суда первой инстанции оставленобез изменений.