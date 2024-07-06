Тольяттинец похитил у приятеля телефон и сдал в ломбард

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В полицию Тольятти по телефону за помощью обратился местный житель 1984 года рождения, который сообщил, что в настоящее время находится возле подъезда, где его знакомый неожиданно схватил из его рук сотовый телефон и убежал.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя данные злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и провели осмотр прилегающей территории, изучили возможные пути отхода подозреваемого, установили и опросили очевидцев, установили места расположения камер наружного видеонаблюдения, в зону видимости которых входит место происшествия, и изъяли видеозаписи, на которых запечатлён подозреваемый мужчина. Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, задержали предполагаемого злоумышленника в Автозаводском районе города.

При опросе, местный житель 1994 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления, вину в содеянном признал и пояснил, что распивал спиртные напитки со своим знакомым и когда увидел, что приятель еле держится на ногах, решил похитить его телефон и сдать в ломбард чтобы получить денежные средства. Мужчина забрал телефон и спешно покинул общество приятеля, после чего мобильный сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. На момент проверки торговой точки, товар был уже реализован третьим лицам.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества и установлению всех обстоятельств произошедшего.