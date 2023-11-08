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Тольяттинец переходил дорогу, когда его сбила машина

8 ноября 2023 10:40
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Тольяттинец переходил дорогу, когда его сбила машина

7 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 4 человек. 

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 06:15 час. 51-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался по ул. Вокзальной со стороны ул. Борковской в направлении ул. Цеховой. В пути следования возле дома № 98А по ул. Вокзальной, нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и совершил наезд на мужчину 1969 года рождения, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован с места ДТП. В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции задокументировали факт управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: ДТП

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