Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет в квартире многоэтажного дома девять иностранных граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет в квартире многоэтажного дома девять иностранных граждан

8 сентября 2025 10:47
167
Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет в квартире многоэтажного дома девять иностранных граждан

В Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, собранным участковыми уполномоченными полиции, в отношении ранее не судимого местного жителя 1971 года рождения. Полицейскими мужчина обвиняется в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Сотрудники полиции установили, что местный житель незаконно поставил на миграционный учет в принадлежавшей ему квартире многоэтажного дома девять иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

При оформлении документов ранее не судимый местный житель предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно нарушил закон.

За свои услуги он получил денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Полицейскими проведены мероприятия, в результате которых иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
28
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
36
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
101
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
100
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
138
Весь список