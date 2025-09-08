Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет в квартире многоэтажного дома девять иностранных граждан

167

В Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, собранным участковыми уполномоченными полиции, в отношении ранее не судимого местного жителя 1971 года рождения. Полицейскими мужчина обвиняется в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Сотрудники полиции установили, что местный житель незаконно поставил на миграционный учет в принадлежавшей ему квартире многоэтажного дома девять иностранных граждан, не собираясь предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

При оформлении документов ранее не судимый местный житель предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно нарушил закон.

За свои услуги он получил денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Полицейскими проведены мероприятия, в результате которых иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.