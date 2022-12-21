Тольяттинец нашел банковскую карту и пошел за пивом за чужой счет

Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте.
МЧС СО напоминает о неoбходимости регистрации туристских групп
В Конкурсную комиссию представлены документы от пятнадцати претендентов.
23 декабря состоится конкурсный отбор на пост главы Самары
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
Свой юбилей коллектив отметит творческим вечером.
Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» отметит 30-летний юбилей
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по дополнительному образованию детей
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Специальные новогодние подарки для военнослужащих от Губернатора Самарской области
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец нашел банковскую карту и пошел за пивом за чужой счет

21 декабря 2022 10:29
163
Тольяттинец нашел банковскую карту и пошел за пивом за чужой счет

В полицию Тольятти обратился  местный  житель 1983 года рождения, который  обнаружил пропажу банковской карты, а позже с его счета списали свыше 6 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Автозаводского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанный пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, мужчина  продолжил оплачивать еду и  алкоголь в других торговых точках.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области закончено расследование серийных краж лодок и лодочных моторов
21 декабря 2022, 12:07
В Самарской области закончено расследование серийных краж лодок и лодочных моторов
Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Криминал
143
В Сергиевском районе продавец присвоила товар и деньги салона сотовой связи
16 декабря 2022, 13:54
В Сергиевском районе продавец присвоила товар и деньги салона сотовой связи
Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей. Криминал
658
Тольяттинец в магазине померил куртку и украл телефон
11 декабря 2022, 11:29
Тольяттинец в магазине померил куртку и украл телефон
Сотовый телефон он сдал в ломбард за 5000 рублей. Криминал
881
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
114
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
113
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
142
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
191
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
554
Весь список