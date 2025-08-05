Тольяттинец напал на комиссионный магазин с предметом, похожим на пистолет

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В конце июля в полициюу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на один из комиссионных магазинов, расположенных на улице Дзержинского в Автозаводском районе города.

Как установили прибывшие на место сотрудники полиции, в магазин зашёл молодой человек и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать отдать ему денежные средства из кассы — не меньше 50 000 рублей. В этот момент продавец нажал на тревожную кнопку, сработала сигнализация, злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции незамедлительно прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии.

Оперуполномоченные уголовного розыска доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимого местного жителя 2006 года рождения.

Со слов задержанного, совершить преступление его заставили мошенники. Сначала он, введенный в заблуждение, перевел на указанный ими счет денежные средства, а затем, чтобы вернуть деньги – они заставили его совершить разбойное нападение на комиссионный магазин.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается.

Материалы о совершении в отношении подозреваемого мошенничества выделены в отдельное производство.