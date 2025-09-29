Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей

67

Жителю Тольятти посредством сотовой связи и мессенджера поступило финансовое предложение.

Неизвестный, представившись аналитиком по работе на бирже, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту более 1 400 000 рублей.

После чего неизвестный перестал выходить на связь.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.