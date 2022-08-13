Тольяттинец лишился телефона во время потасовки с незнакомым молодым человеком в подъезде

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В дежурную часть отдела полиции обратился тольяттинец и сообщил, что у него пропал сотовый телефон.

Как выяснили сотрудники полиции, когда потерпевший выходил из своей квартиры, то на лестничной площадке у него произошел конфликт с незнакомым молодым человеком в результате которого началась потасовка. После выяснения отношений мужичины разошлись. Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу сотового телефона.

Просматривая материал с камеры видеонаблюдения, участковый на видеозаписи узнал ранее судимого за аналогичные преступления молодого человека, проживающего у него на обслуживаемой территории.

Оперативники установили местонахождения подозреваемого и задержали его.

В ходе опроса мужчина пояснил, что в ходе потасовки у потерпевшего выпал телефон. Злоумышленник решил воспользоваться этим, забрал его и продал в одном из ломбардов города, а денежные средства потратил на продукты питания.

Отделом дознания Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции установили, что телефон в ломбарде был реализован покупателю. В настоящее время ведется розыск похищенного. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО

