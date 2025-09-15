Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания в галереях Сокских штолен были окончены

160

14 сентября в 12.15 оперативному дежурному поступил сигнал о задымлении в галереях Сокских штолен. К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве 12 спасателей. Общее Руководство спасательной операцией на месте осуществлял начальник поисково-спасательной службы Самарской области Моцарь Олег Петрович.

Прибыв на место, спасатели установили, что из входа в штольни идет густой дым. Наблюдается плотное задымление. Видимость в галереях составляла не более 30 сантиметров.

Спасатели военизированного горноспасательного подразделения сделали замеры вредный примесей в воздухе. Концентрация угарных газов была выше нормы в 250 раз.

По записям в журнале, где отмечаются посетители штолен, удалось установить, что из системы не вышли два человека. Начались поисковые работы по обследованию галерей пещеры. В ходе поисковых работ были обследованы все подземные «лагеря» и места частого пребывания туристов. Людей не обнаружили, но обнаружили в 400 метрах от входа 5 очагов открытого горения пропитанных креозотом крепи сводов галерей общей площадью 150-180 кв.м.

Было решено устранить первопричину задымления. Через сотрудников правоохранительных органов была получена информация, что посетители штолен находятся дома и они просто забыли поставить отметки о выходе.

Спасатели, совместно с пожарными ПСЧ №8 приступили к прокладке пожарных рукавов. Это был самый тяжелый этап работ в штольнях.

Запаса воздуха в баллонах хватало на 40-50 минут. 30 минут уходило на дорогу к месту возгорания и обратно. 10-15 минут оставалось на борьбу с огнем. Затем требовалась замена воздушных баллонов.

Пять раз на спасательном автомобиле подвозили по 18 заправленных сжатым воздухом баллонов. Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания были окончены. В поисковых работах от областной службы задействовано 16 спасателей и три аварийно-спасательных автомобиля, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО