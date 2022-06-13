Тело россиянки нашли в квартире в турецкой Аланье

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Женщину без признаков жизни обнаружила ее подруга. Ведется расследование.

Турецкая полиция устанавливает причины смерти 47-летней гражданки России Аиды Магомедовой. Ее тело было найдено в квартире в районе Гюльлерпынары в Аланье, сообщает Haberturk.

Отмечается, что мертвую женщину обнаружила ее подруга, которая вызвала на место происшествия экстренные службы. Прибывшие полицейские и медики констатировали смерть россиянки.

Местная полиция начала расследование по факту инцидента, сообщает smotrim.ru.