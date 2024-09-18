ТАСС: источник в Wildberries заявил о смерти второго раненого в результате стрельбы охранника офиса

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Второй сотрудник охраны офиса Wildberries, раненый в результате стрельбы, умер. Об этом сообщил ТАСС источник в объединенной компании Wildberries и Russ.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о гибели одного из сотрудников охраны офиса компании и пообещала оказать необходимую помощь семье погибшего.

Из-за стрельбы у офиса Wildberries в Москве возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

"По факту происшествия со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина Wildberries, расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались", — указали в ведомстве.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.