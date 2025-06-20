Сызранка выбросила сумку с миллионом рублей и золотом

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На днях в СМИ появилась информация о том, что на полигоне отходов в Сызрани нашли сумку с деньгами и золотом. Выяснилось, что эта история произошла больше года назад. В АО «Экопром» рассказали об этом случае.

По ошибке женщина выбросила сумку с миллионом рублей и золотом. А когда опомнилась, мусор с контейнерной площадки уже вывезли. Женщина, в надежде найти свой ценный груз, обратилась за помощью к перевозчику. Там посмотрели маршрут мусоровоза, время, определили участок полигона, где он разгрузился, и отправились на поиски. В тот же день сумка с содержимым вернулась владелице, проинформировали в минприроды Самарской области, пишет СитиТраффик.