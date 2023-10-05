Я нашел ошибку
Главные новости:
Суть проекта студента заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера.
Студент Тольяттинского Университета сервиса получит 1 млн ₽ от «Фонда содействия инновациям» на запуск стартапа
Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.
Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
Самарцам покажут советские открытки на школьную тему
Самарцам покажут советские открытки на тему школы
Самарцы помнят имя первого учителя
Самарцы помнят имя первого учителя
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Граждан РФ могут депортировать из Латвии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка похитила семейную реликвию и сдала ее в ломбард

5 октября 2023 11:19
134
Сызранка похитила семейную реликвию и сдала ее в ломбард

В полицию за помощью обратилась жительница Сызрани 1979 года рождения, которая после семейного застолья не обнаружила ювелирное изделие, стоимостью порядка 7 тысяч рублей.

Накануне она распивала спиртные напитки в компании своей племянницы – местной жительницы 1987 года рождения. Семейное застолье затянулось, а на следующий день женщина проснулась и обнаружила пропажу ювелирного изделия, которое всегда лежало на видном месте – на тумбочке перед телевизором.

Оперативники предположили, что к совершению хищения может быть причастна родственница потерпевшей, но заявительница упорно отрицала данную версию, отказываясь верить в то, что близкий человек мог с ней так поступить. Данная версия нашла своё подтверждение, когда при отработке возможных мест сбыта похищенного имущества в одном из комиссионных магазинов  сотрудники уголовного розыска  обнаружили залоговые документы на похищенное ювелирное изделие, выданные на имя родственницы потерпевшей и уже реализованное третьим лицам.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили злоумышленницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина призналась в краже и пояснила, что украшение похитила и сдала в комиссионный магазин, чтобы решить свои финансовые проблемы.  

По данным оперуполномоченных, задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, а также к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску и возврату похищенного имущества законной владелице.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
127
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
131
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
185
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
170
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
4 октября 2023  21:24
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
539
Весь список