Сызранка похитила семейную реликвию и сдала ее в ломбард

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В полицию за помощью обратилась жительница Сызрани 1979 года рождения, которая после семейного застолья не обнаружила ювелирное изделие, стоимостью порядка 7 тысяч рублей.

Накануне она распивала спиртные напитки в компании своей племянницы – местной жительницы 1987 года рождения. Семейное застолье затянулось, а на следующий день женщина проснулась и обнаружила пропажу ювелирного изделия, которое всегда лежало на видном месте – на тумбочке перед телевизором.

Оперативники предположили, что к совершению хищения может быть причастна родственница потерпевшей, но заявительница упорно отрицала данную версию, отказываясь верить в то, что близкий человек мог с ней так поступить. Данная версия нашла своё подтверждение, когда при отработке возможных мест сбыта похищенного имущества в одном из комиссионных магазинов сотрудники уголовного розыска обнаружили залоговые документы на похищенное ювелирное изделие, выданные на имя родственницы потерпевшей и уже реализованное третьим лицам.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили злоумышленницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина призналась в краже и пояснила, что украшение похитила и сдала в комиссионный магазин, чтобы решить свои финансовые проблемы.

По данным оперуполномоченных, задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, а также к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску и возврату похищенного имущества законной владелице.