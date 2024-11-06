Сызранка, которой муж плеснул в лицо кислотой, получила компенсацию в 2 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Появилась возможность обновить музыкальные инструменты, приобрести новое звуковое и световое оборудование, оргтехнику и многое другое.
В 2024 году Детская школа искусств посёлка Безенчук стала участником нацпроекта «Культура»
К участию допускаются жители Самарской области в возрасте от 18 до 59 лет при наличии медицинского допуска.
В Самаре состоится областной физкультурно-спортивный фестиваль "Самара. Фиджитал. ГТО"
Именную стипендию «РКС-Самара» будут получать четыре студента, которые учатся по специальности «Водоснабжение и водоотведение» в АСА СамГТУ.
"РКС-Самара" назначили именные стипендии студентам профильного направления на 2024-25 учебный год
Аграрии Самарской области убрали чуть более 1 миллиона 210 тысяч гектаров полей
Аграрии Самарской области убрали чуть более 1 миллиона 210 тысяч гектаров полей
В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
В Самарском политехе откроют памятник героям СВО
В Самарском политехе откроют памятник героям СВО
На отлов бездомных животных до конца года власти Самары потратят 5,1 млн рублей
На отлов бездомных животных до конца года власти Самары потратят 5,1 млн рублей
В корпусе Самарского университета горела аудитория
В корпусе Самарского университета горела аудитория
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.06
0.51
EUR 106.89
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка, которой муж плеснул в лицо кислотой, получила компенсацию в 2 млн рублей

6 ноября 2024 13:28
123
Сызранка, которой муж плеснул в лицо кислотой, получила компенсацию в 2 млн рублей

Судебные приставы взыскали в пользу девушки, пострадавшей от ревнивого мужа, компенсацию морального вреда в 2 миллиона рублей.

Конфликт между двумя влюбленными из г. Сызрани перерос в настоящую трагедию. В какой-то из дней ревнивый муж решил оградить свою жену от возможных ухаживаний со стороны других мужчин, плеснув ей в лицо кислотой. В результате девушке были нанесены тяжкие телесные повреждения — неизгладимое обезображивание лица.

Помимо назначения уголовного наказания, суд также принял решение взыскать в пользу потерпевшей моральный вред в размере 2 миллионов рублей. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов № 2 г. Сызрани.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможности применения к нему мер принудительного характера. Также в целях обеспечения иска сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на принадлежащий мужчине объект недвижимости. Не желая расставаться с квартирой, должник на следующий же день перечислил всю сумму задолженности.

Исполнительное производство о взыскании морального вреда в пользу потерпевшей окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Благодаря судебным приставам на даче самарчанки появилось электричество
05 ноября 2024, 11:28
Благодаря судебным приставам на даче самарчанки появилось электричество
Владелице дачи пришлось обращаться в суд, который встал на сторону заявителя и обязал организацию предоставить услуги электроснабжения. Происшествия
735
Арест автомобиля побудил возместить моральный вред.
01 ноября 2024, 16:37
Судебные приставы Новокуйбышевска арестовали автомобиль должника, не желающего возмещать моральный вред
Арест автомобиля побудил возместить моральный вред. Общество
698
Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой догово
31 октября 2024, 10:55
Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой договор
Мужчина устроился инженером-проектировщиком бетонных лестниц в одну из фирм Тольятти, но официально трудовой договор с ним заключен не был. Происшествия
422
В центре внимания
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
133
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
740
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
362
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
5 ноября 2024  10:46
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
451
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
4 ноября 2024  21:40
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
1561
Весь список