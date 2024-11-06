Сызранка, которой муж плеснул в лицо кислотой, получила компенсацию в 2 млн рублей

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Судебные приставы взыскали в пользу девушки, пострадавшей от ревнивого мужа, компенсацию морального вреда в 2 миллиона рублей.

Конфликт между двумя влюбленными из г. Сызрани перерос в настоящую трагедию. В какой-то из дней ревнивый муж решил оградить свою жену от возможных ухаживаний со стороны других мужчин, плеснув ей в лицо кислотой. В результате девушке были нанесены тяжкие телесные повреждения — неизгладимое обезображивание лица.

Помимо назначения уголовного наказания, суд также принял решение взыскать в пользу потерпевшей моральный вред в размере 2 миллионов рублей. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов № 2 г. Сызрани.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможности применения к нему мер принудительного характера. Также в целях обеспечения иска сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на принадлежащий мужчине объект недвижимости. Не желая расставаться с квартирой, должник на следующий же день перечислил всю сумму задолженности.

Исполнительное производство о взыскании морального вреда в пользу потерпевшей окончено фактическим исполнением.