Сызранец зашел в магазин, оставив велосипед непристегнутым, и вор этим воспользовался

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Сотрудники полиции разыскали транспортное средство и вернули законному владельцу.

В начале мая текущего года в дежурную часть Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» обратился 63-летний местный житель, который сообщил о краже велосипеда. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что пропажу двухколесного транспортного средства мужчина обнаружил после посещения магазина по улице Кадровая в Центральном районе города, где перед входом оставил велосипед без защитных устройств. Так же сызранец сообщил полицейским, что вместе с ним в торговую точку заходил еще один житель района, который быстро расплатился и вышел и именно его он подозревает в краже велосипеда. Потерпевший самостоятельно пытался разыскать похитителя и вернуть имущество, но поиски не увенчались успехом, и он обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 43-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник сознался в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что увидев не пристегнутый велосипед, решил реализовать его, а вырученные деньги от продажи неизвестному мужчине в размере 1 300 рублей решил потратить на собственные нужды.

Сотрудники полиции продолжили поиски похищенного имущества, разыскали транспортное средство и вернули законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.