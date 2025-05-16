Сызранец, выпив бутылку алкогольного коктейля, решил заправить автомобиль и доехал на нем до заправки

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Направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении злостного нарушителя ПДД.

В январе текущего года в вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Губкина города Сызрани, экипаж ДПС Отдела Госавтоинспекции Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» остановил для проверки документов автомобиль «ВАЗ 2107». На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на транспортное средство, местный житель пояснил, что при себе их не имеет. Инспектора обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи, что указывало на нахождение местного жителя в алкогольном опьянении. Мужчину отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по информационным базам сотрудники полиции установили, что в ноябре 2024 года житель Сызрани 1975 года рождения по постановлению суда, признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с административным штрафом в размере 30 000 рублей. Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным. Он признался полицейским, что выпив бутылку алкогольного коктейля решил заправить автомобиль и доехал на нем до заправки, надеясь на то, что данный проступок окажется незамеченным.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» 50 – летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злостного нарушителя ПДД РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого – транспортное средство «ВАЗ 2107» наложен арест.