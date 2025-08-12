Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне

89

В Сызрани пресекли деятельность злоумышленников по незаконному производству средств личной гигиены.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в организации нелегального бизнеса. В ходе обысков в складских помещениях обнаружено и изъято специальное упаковочное оборудование и более 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов.

По материалам, собранных полицейскими, Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел проводились следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Так, назначен и проведен ряд сложных экспертиз на соответствие изъятых вещественных доказательств оригинальной продукции и оценке причиненного ущерба правообладателям. Опрошены десятки свидетелей, изучены финансовые документы по движению денежных средств по расчетным счетам и банковским картам, а так же изъятые товарно-транспортные накладные и бухгалтерские документы.

В ходе следствия установлено, что, задержанный, вступив в противоправный сговор с лицом, в отношении которого разыскные мероприятия продолжаются, организовал в Сызранском районе цех по розливу контрафактной продукции с незаконным неоднократным использованием товарного знака. В цехе, под его руководством трудились четверо работников, неосведомленных о противоправных действиях. Местные жители используя оборудования по розливу жидкости производили контрафактные средства личной гигиены, наносили на флаконы чужие товарные знаки. Осуществляли хранение и дальнейшую погрузку продукции, реализацией которой в регионах Российской Федерации занимался сам организатор нелегального бизнеса.

По данным следствия с февраля по июль 2024 года подозреваемый причинил материальный ущерб известным косметическим компаниям на сумму более 6 млн. рублей, что законодатель относит к крупному ущербу.

Кроме того, при проведении оперативно-разыскных мероприятий с территории цеха полицейские изъяли тару, этикетки и сырьё для изготовления более 46 тысяч флаконов объёмом 400 мл контрафактного шампуня. В случае реализации ущерб правообладателю мог составить около 18,5 млн рублей.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» фигуранту вручена копия обвинительного заключения о совершении оконченного преступления и покушения на совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.180 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство и направлены в суд для принятия решения по существу.

В отношении лица, подозреваемого в соучастии, материалы выделены в отдельное производство. Работа по пресечению фактов изготовления и реализации незаконной контрафактной продукции продолжается.