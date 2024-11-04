Сызранец украл бассейн с чужой дачи

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В начале октября текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило заявление от местной жительницы 1971 года рождения о том, что с принадлежащего ей дачного участка, расположенного возле улицы Декабристов, пропало имущество.

Выехав по указанному адресу, полицейские осмотрели участок, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Выяснилось, что похищены каркасный бассейн и металлические колья для подвязывания насаждений. Общая сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции отработали возможные места сбыта похищенного. Оперуполномоченные установили, что часть похищенных предметов, 120 кольев, были сданы в один из городских пунктов приема металлолома. Опросив работников предприятия, сотрудники уголовного розыска изъяли документы – приемо-сдаточные акты и установили, что к преступлению может быть причастен 40-летний местный житель. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за грабежи и разбои.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции. В ходе опроса сызранец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вырученные от сбыта металлических изделий деньги, по словам подозреваемого, он потратил на личные нужды.

В ходе предварительного следствия задержанный вернул потерпевшей каркасный бассейн.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.