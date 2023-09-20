Сызранец сбил молодую велосипедистку

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Водитель не снизил скорость и совершил столкновение с велосипедисткой, которая переезжала проезжую часть на по нерегулируемому пешеходному переходу.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Челябинской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время в августе 2021 года. Водитель из Челябинской области 1976 года рождения, находясь за рулем автомобиля KIA-RIO, осуществляя движение по ул. Комарова г. Сызрани, не снизил скорость и в районе дома №2 по пр. Гагарина совершил столкновение с велосипедисткой 1999 года рождения, которая переезжала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушку госпитализировали с места ДТП в городскую больницу. Прибывшие на место ДТП сотрудники органов внутренних дел провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку, а также дорожные условия и обстоятельства произошедшего.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении водителя из Челябинской области направлено в суд для принятия решения по существу.